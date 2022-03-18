الخارجية الصينية تسخر من فكرة الغرب عن العالم: لا يرون إلا أنفسهم

سخرت الخارجية الصينية، من فكرة الغرب عن العالم، أو ما يعرف بـ«المجتمع الدولي»، وذلك بنشر صورة كاريكاتورية للعالم، لا يظهر بها سوى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا الغربية واليابان واستراليا، في إشارة إلى أن الغرب لا يرى إلا نفسه في هذا العالم، ولا ينظر للاعتبارات والمصالح والمخاوف المتعلقة بدول وأنحاء العالم الأخرى.

صورة للعالم دون أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في حسابه على «تويتر»، صورة تُظهر خريطة للعالم، لكن لا يظهر فيها سوى دول أوروبا الغربية وأستراليا وأمريكا الشمالية واليابان، في إشارة إلى أن الدول الغربية لا تعترف بباقي دول العالم عندما تتحدث عن فكرة «المجتمع الدولي».

وأرفق تشاو الصورة بتعليق قال فيه: إنها حقيقة متعارف عليها عالميا، عندما يتحدث الغرب عن المجتمع الدولي، فهذا ما يقصدونه.

سخرية صينية في ظل توتر مع الولايات المتحدة ومكالمة رئاسية

جاء ذلك بالتزامن مع اتصال أجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، اكتفت وكالة الأنباء الصينية بالإشارة إلى أنه دار حول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا محل الاهتمام المشترك، بناء على طلب «بايدن». لكن في واقع الأمر ووفقا لما صدر عن الخارجية الأمريكية قبل الاتصال، فإن الاتصال كان بالدرجة الأولى بشأن موقف الصين من الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

فقبيل هذا الاتصال قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: إن بايدن سيهدد نظيره الصيني، بتدابير مضادة في حال قدمت الصين دعما لـ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الصين تتحرك في الاتجاه المعاكس برفضها إدانة هذا العدوان، بينما تسعى إلى تصوير نفسها على أنها حكم محايد، حسب قوله.

الخارجية الصينية: الدول التي تعتقد أنها يمكنها السيطرة على العالم ينبغي أن تشعر بعدم ارتياح

وفي المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان: إن موقف الصين تجاه قضية أوكرانيا نزيه وموضوعي، والدول التي يجب أن تشعر بعدم الارتياح حقا هي الدول التي تعتقد أنها انتصرت في الحرب الباردة ويمكنها السيطرة على العالم، وتتجاهل مخاوف الدول الأخرى، وتستمر في توسيع حلف الناتو من خلال خمس جولات من التوسع باتجاه الشرق، حسبما ذكرت الخارجية الصينية.