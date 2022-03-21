عاجل..أوكرانيا تفرض حظر تجول شامل اعتبارا من مساء اليوم وحتى الأربعاء

أعلنت السلطات الأوكرانية، فرض حظر تجوال شامل، اعتبارا من مساء اليوم الإثنين، وحتى الأربعاء المقبل، وفقا لما نشره موقع قناة «العربية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

زيلينسكي يدعو بوتين لمحادثات ثنائية

يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بضرورة اللجوء إلى محادثات جادة من شأنها إنهاء تلك الحرب، وفقا لما نشرته وكالة «روسيا اليوم».

وتدخل العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، في يومها السادس والعشرين، وسط حالة من الرفض الغربي الذي يطالب موسكو بالتراجع عن تلك العملية، في الوقت الذي ترى فيه الأخيرة أنها لجأت إليها للدفاع عن أمنها وحدودها القوميين.