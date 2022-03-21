فرنسا لـ أوروبا والأمم المتحدة: استعدوا لأزمة غذاء عالمية بسبب الحرب

دعا وزير الخارجية الفرنسى، أوروبا والأمم المتحدة للاستعداد لأزمة غذاء عالمية، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» فى نبأ عاجل

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، أن حرب أوكرانيا ستؤدي إلى مجاعة في بعض المناطق بالعالم، منوها بأن الحرب في أوكرانيا تمنع عمليات الزراعة ومناطق تشهد مجاعة.

وقبل قليل، قال وزير الزراعة الفرنسي، جوليان دونورماندي، إننا قلقون من أزمة غذاء عالمية بسبب الحرب في أوكرانيا، مضيفا: «حرب أوكرانيا تؤثر مباشرة على أسعار القمح والأسمدة وأعلاف الحيوانات».

حرب أوكرانيا تؤثر على أسعار القمح والأسمدة

ويبحث وزراء الزراعة في أوروبا، اليوم الاثنين، تداعيات الحرب على الأمن الغذائي العالمي مع نظرائهم الأوكرانيين في اتصال عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حذر من أن أسعار المواد الغذائية سترتفع بسبب العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا؛ لأن موسكو من أكبر منتجي الأسمدة في العالم.

يُشار إلى أن مسؤول في برنامج الأغذية العالمي، قال الجمعة إن سلاسل الإمدادات الغذائية في أوكرانيا آخذة في الانهيار مع تدمير البنية التحتية الرئيسية مثل الجسور والقطارات بالقنابل، منوها بأن الكثير من متاجر البقالة والمستودعات خالية من السلع.

ماكرون: أوروبا وإفريقيا ستشهدان اضطرابا كبيرا على الصعيد الغذائي

وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فى وقت سابق إثر قمة أوروبية من أن أوروبا وإفريقيا ستشهدان اضطرابا كبيرا على الصعيد الغذائي خلال فترة تتراوح بين عام وعام ونصف بسبب الحرب في أوكرانيا.

وطالب ماكرون بإعادة تقييم الاستراتيجية الإنتاجية فى أوروبا للدفاع عن السيادة الغذائية للأوروبيين بالإضافة إلى إعادة تقييم الاستراتيجية حيال إفريقيا،قائلا "وإن لم نفعل ذلك فإن دولا عدة في إفريقيا ستتضرر"

وتعد كل من روسيا وأوكرانيا، منتجين رئيسيين لعدة منتجات غذائية، على رأسها القمح.