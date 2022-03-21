تأجيل محاكمة ترزي بتهمة قتل شقيقه وحرقه لخلافات عائلية في قها

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر كمال الدين، تأجيل نظر محاكمة ترزي متهم بقتل شقيقه حرقًا بمدينة قها، لجلسة اليوم الثاني من دور مايو المقبل لسماع الشهود والمرافعة.

وصدر الحكم برئاسة ياسر كمال الدين ياسين، رئيس محكمة جنايات بنها، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب ومدحت مجدي مكي ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا.

أمر إحالة المتهم

وأحال المستشار فخرى خيري، المحامي العام لنيابات شمال بنها، المتهم ويُدعى مجدي عيد إبراهيم، 36 سنة، ترزي، لمحكمة الجنايات بتهمة قتل شقيقه، ويُدعى «حمادة» عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلفًا أداة عبارة عن جالون ممتلئ بمادة معجّلة للاشتعال، إثر مشاجرة مع شقيقه المجني عليه بسبب خلاف سابق بينهما.

المتهم تجاهل رباط الأخوة

وعقب التفكير بروية وهدوء نفسي أحضر جالونًا وتوجه صوب إحدى محطات الوقود وقام بملئه بمادة معجّلة للاشتعال، عقب أن انتوى الخلاص من المجني عليه غير عابئ برباط الأخوّة بينهما، وتوجه إلى مسكنهما، وحال سيره بدربه تقابل معه وجدد الاشتباك معه، مُشعلاً النيران به متجرداً من كل مشاعر الإنسانية، ما أدى إلى مصرعه.

تفاصيل قتل قهوجي في قها

وتلقت أجهزة أمن القليوبية إخطارًا من مستشفى الدمرداش باستقباله قهوجيًا مصابًا بجروح في الوجه والظهر والرقبة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقة، ترزي، ومقيم بدائرة قسم قها، بسبب نشوب مشادة كلامية بينهما، إثر خلافات عائلية، فقام المتهم بسكب بنزين على جسد شقيقه وإشعال النيران فيه وجرى ضبط المتهم.