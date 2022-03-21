روسيا: حظر أوروبا للنفط الروسي سيرفع سعر البرميل إلى 300 دولار

حذّر نائب رئيس الوزراء الروسي، «ألكسندر نوفاك»، قبل قليل، من تداعيات فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على استيراد النفط الروسي، مضيفا أن أسعار النفط ستقفز إلى مستوى 300 دولار للبرميل.

روسيا: قفز أسعار النفط إلى 300 دولار بسبب عقوبات الغرب

وجاء تصريح «نوفاك»، خلال اجتماع، عُقد اليوم الإثنين مع ممثلي حزب روسيا الموحدة، حيث تمت مناقشة الوضع في سوق المحروقات الروسي، موضحا أن رفض أوروبا للغاز الروسي أمر مستحيل في الوقت الحالي، وإذا رفض الغرب النفط الروسي، فسوف تقفز الأسعار إلى 300 دولار للبرميل، فيما يرى البعض إمكانية الارتفاع إلى 500 دولار للبرميل.

الكرملين: حظر النفط الروسي سيضر الجميع

وكان الكرملين، أعلن فى وقت سابق من اليوم، أن الحظر النفطي الأوروبي على روسيا سيضر بالجميع ويزيد من تداعيات الحرب على أوكرانيا، وفق نبأ عاجل بثته قناة «العربية».

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، أن روسيا سوف تتعامل مع قرارات دول حلف الناتو بشأن التدخل في أوكرانيا على أنه تطور سلبي، مضيفًا أن تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال خطابه عن أي افتراضات نظرية لتجاوز قرار مجلس الأمن، كان واضحا.