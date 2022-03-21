أول رد روسي على «الحظر النفطي الأوروبي».. وموسكو تحذر من التصعيد

أعلن الكرملين، قبل قليل، أن الحظر النفطي الأوروبي على روسيا سيضر بالجميع ويزيد من تداعيات الحرب على أوكرانيا، وفق نبأ عاجل بثته قناة «العربية».

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، أن روسيا سوف تتعامل مع قرارات دول حلف الناتو بشأن التدخل في أوكرانيا على أنه تطور سلبي، مضيفًا أن تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال خطابه عن أي افتراضات نظرية لتجاوز قرار مجلس الأمن، كان واضحا ومفهوما.

ومن جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني: «نرغب أن نكون جزءا من الاتحاد الأوروبي والألمان لديهم القدرة على تحقيق ذلك».

بيسكوف: محادثات السلام مع أوكرانيا لا تحقق تقدما كبيرا كما ينبغي

وتابع «بيسكوف»، أنه لابد من إحراز تقدم جوهري أولا قبل عقد قمة بين بوتين وزيلنسكي، حيث أن محادثات السلام مع أوكرانيا لا تحقق تقدما كبيرا كما ينبغي، موضحا أن ما تم تداوله عن غياب الممرات الإنسانية في أوكرانيا كذب والقوات الروسية تعمل على تأمينها، حيث أن الممرات موجودة إلا أن القوميين الأوكرانيين لا يسمحون للسكان بالمغادرة، داعيا الهيئات الدولية الضغط على كييف لإجبار القوميين على إتاحة خروج المدنيين عبر الممرات الإنسانية.

وفى السياق ذاته، أكد «بيسكوف»، أن موسكو لديها موقف سلبي من فكرة إسناد مهمة حفظ السلام في أوكرانيا لأي من دول الناتو، مشيرًا الى أن مسألة وقف إطلاق النار خلال المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا غير واردة إطلاقا.

زيلينسكي: ضرورة تسريع المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طالب أمس الأحد، من الكنيست والحكومة الإسرائيلية، بتسريع المفاوضات مع روسيا، مرجحا أن تكون القدس مكانا لهذه المفاوضات بين كييف وموسكو.

ويذكر أن روسيا أرسلت الآلاف من جنود الجيش الروسي إلى أوكرانيا فى 24 فبراير الماضى، لبدء الحرب على أوكرانيا.