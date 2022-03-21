الدفاع البريطانية: روسيا ستحاول تطويق العاصمة الأوكرانية خلال أسابيع

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن القوات الروسية تتقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف من الشمال الشرقي، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» فى نبأ عاجل

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية، أن القوات الروسية لا تزال تبعد 25 كيلو متر عن وسط كييف، مشيرة إلى أن روسيا ستحاول تطويق العاصمة الأوكرانية خلال الأسابيع المقبلة.

بريطانيا: القوات الأوكرانية صدت تقدم القوات الروسية

ولفتت وزارة الدفاع البريطانية، إلى أن القوات الأوكرانية صدت تقدم القوات الروسية من شمال غرب كييف.

وارتفع عدد قتلى القصف على العاصمة الأوكرانية إلى 6 على الأقل، ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا الإثنين يومها الخامس والعشرون، وسط عقوبات فرضتها عدد من الدول الغربية على روسيا، على رأسها أمريكا وبريطانيا.