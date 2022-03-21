سعر رغيف الخبز الحر وفقا لقرار «الوزراء».. يبدأ من 50 قرشا حتى 1 جنيه

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، 21 مارس 2022، سعر رغيف الخبز الحر، وسعر رغيف الفينو، مع فرض عقوبة على أصحاب المخابز السياحية حال عدم الالتزام بالأسعار الواردة في القرار الذي تم نشره بالجريدة الرسمية صباح اليوم.

سعر رغيف الخبز الحر.. يبدأ من 50 قرشًا

وحدد قرار رئيس مجلس الوزراء سعر رغيف الخبز الحر أو السياحي، وبناء على القرار المنشور في الجريدة الرسمية صباح اليوم الاثنين 21 مارس، كالتالي:

** الرغيف وزن 45 جرامًا بـ50 قرشًا.

** الرغيف وزن 65 جرامًا بـ 75 قرشًا.

** الرغيف وزن 90 جرامًا بـ 1 جنيه.

** كيلو الخبز معبأ بسعر 11.5 جنيه.

كما نص القرار على سعر الفينو كالتالي:

** رغيف الفينو وزن 40 جرامًا 50 قرشًا.

** رغيف الفينو وزن 60 جرامًا 75 قرشًا.

** رغيف الفينو وزن 80 جرامًا بسعر 1 جنيه.

ونص قرار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على فرض غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه على كل مخبز لا يلتزم بالقرار، سواء بأوزان الرغيف أو بالأسعار، فضلاً عن تطبيق القرار لمدة 3 أشهر بداية من غدٍ الثلاثاء 22 مارس 2022.

يأتي ذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضبط منظومة الخبز الحر، بسبب موجة الارتفاع التي شهدها سعر الرغيف خلال الأسابيع الماضية حتى وصل سعر الرغيف الواحد إلى 2 جنيه، مما أدى لتدخل الحكومة ووضع سعر للرغيف بدأ من 50 قرشًا و75 قرشًا حتى 1 جنيه، فضلاً عن تحديد أسعار الفينو أيضًا لعدم زيادة سعره مرة أخرى.