مصادر: إقرار حصة دقيق محددة لكل مخبز سياحي تصرف شهريا لإنتاج الخبز فقط

كشفت مصادر خاصة، عن القرار المرتقب صدوره من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حول سعر رغيف الخبز الحر، والذي تنتجه المخابز السياحية، سيشمل تحديد حصة دقيق محددة، لكل مخبز سياحي، على أن يكون ملزم بإنتاج الخبز فقط من خلال هذه الحصة من الدقيق، وليس لإنتاج المخبوزات السياحية الأخرى.

إقرار حصة دقيق لكل مخبز سياحي على حده

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن الوزارة ستمضي عقودا من أصحاب المخابز السياحية، لإلزامهم أمام القانون بسعر رغيف الخبز، المقرر تحديده من الوزير، وأيضا بإلزام المخبز بالحصة التي ستصرف له، بإنتاج الخبز فقط، من خلال هذا الدقيق، وليس لاستخدامه في إنتاج المخبوزات الأخرى، ومنها «الباتيه والبقسماط والكرواسون والباتون ساليه والمخبوزات الأخرى التي تباع في المخابز والأفران الإفرنجية».

وقالت المصادر، إن اللجنة التي شكلها وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، من المحتمل أن تجتمع غدا الاثنين، لإعلان قرار سعر رغيف الخبز الحر، وتحديد حصة كل مخبز من الدقيق، الذي سيصرف له من المطاحن، موضحة أنه سيتراوح سعر طن الدقيق من 8200 إلى 8500 جنيه، من المطاحن للمخابز.

عقود بين وزارة التموين والمخابز السياحية لأول مرة

وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة ستراقب من خلال العقود التي ستبرمها مع أصحاب المخابز السياحية، كميات الخبز المنتجة من حصة الدقيق الموردة للمخبز، من أجل الرقابة والتفتيش على استخدام الدقيق المورد من المطاحن غي انتاج الخبز الحر فقط دون غيره من المخبوزات الأخرى، فضلا عن الرقابة على الإلتزام بسعر الرغيف المرتقب إعلانه من وزير التموين.

ونوهت المصادر، بأن الدقيق سيتم توريده لأصحاب المخابز بسعر ثابت لمدة 3 أشهر، على أن يتغير هذا السعر كل 3 أشهر، مضيفة: «الوزارة هي من ستقرر حصة كل مخبز والتي ستختلف من مخبز لأخر، فضلا عن تعبئة الدقيق للمخابز الحرة في أجولة بلون موحد يختلف عن اللون الأخضر لأجولة الدقيق الذي يورد للمخابز البلدية».