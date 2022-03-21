عاجل .. مصرع وإصابة 2 في حريق بمصنع مستحضرات تجميل بالخصوص

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة علي حريق شبّ اليوم في مصنع مستحضرات تجميل بأحد العقارات السكنية بمنطقة الكرادسة في مدينة الخصوص، ويُجرى الآن تبريد موقع الحريق الذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر من المتوجودين بالمصنع.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على النيران قبل أن تصل للشقق الموجودة بالعقار.

نشوب حريق في الخصوص

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق والتحفظ على جثة المتوفى والتصريح بدفنها عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

وطلبت النيابة تحريات المباحث، وملف المصنع وترخيصه من الوحدة المحلية، والاستعلام عما إذا كان مرخصًا من عدمه، وانتقلت لجنة للفحص وبيان الأسباب والاستعلام عن حالة المصاب لسؤاله.

وتلقت أجهزة أمن بالقليوبية إخطارًا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق في مصنع مستحضرات تجميل داخل الكتلة السكنية بالخصوص، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب، وتم السيطرة على الموقف، وأسفر الحريق عن مصرع سامح جرجس بشرى، وإصابة آخر يُدعى نور شريف كرم.

معاينة موقع الحريق

وبالمعاينة، تبين أن المصنع يقع في عقار من عدة أدوار وموجود في الدور الأرضي، ولم تصل النيران لباقي أنحاء المكان، ويُرجّح أن سبب الحريق ماس كهربائي، وجارٍ الفحص لتحديد السبب، فيما نُقلت جثة المتوفى والمصاب للمستشفى وتبين سلامة شقق العقار.

كما تبين عدم صحة وجود كنيسة بنطاق الواقعة كما أشيع على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن المصنع يقع داخل الكتله السكنية.

لجنة لفحص الواقعة

من جانبه، أمر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لفحص المنزل محل الحريق، والتأكد من سلامته الإنشائية وعدم تضرر الشقق السكنية، وفحص أوراق المصنع ووجود تراخيص من عدمه، ومدى توافر إجراءات السلامة المهنية.