معرض منتجات يدوية ومواهب إبداعية بمؤتمر شباب كفر الشيخ

أقامت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ اللقاء الختامي للمؤتمر الوطني الأول للنشء، اليوم الاثنين، تحت شعار «بناء جيل»، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

حضر الاحتفالية الدكتور ماهر أبوخوات، عميد كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، مقرر المجلس القومي للمرأة وعميد كلية التربية النوعية، والدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بمحافظة كفر الشيخ.

رفع وعي وثقافة ومهارات النشء بمراكز كفر الشيخ

بدأت افتتاحية اللقاء الختامي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، للقارئ الطليع «عمار سعد»، ثم تم تقديم كلمة ترحيبية بالضيوف، تضمنت أهم محاور اللقاءات النقاشية المفتوحة مع النشء، التي عقدت بمراكز شباب «شنو وبيلا ومطوبس»، بمشاركة 1500 طليع من كافة مراكز شباب المحافظة، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة لبنى أبو القاسم، مدير إدارة الطلائع، وفريق عمل الإدارة بالمديرية.

وصرح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بأن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو رفع وعي وثقافة ومهارات النشء من مختلف أنحاء المحافظة، وتعزيز قدراتهم، تمهيداً لأداء دورهم في بناء مستقبلهم وتنمية مجتمعاتهم، بالإضافة إلى الأهداف الأساسية، والتي تتضمن تكوين مجموعة قادة المجتمع المصري من النشء، وهو أساس المؤتمر، وتدريب وتأهيل مجموعة من النشء على المهارات القيادية، ليشكلوا مجموعة «تثقيف الأقران»، وتنفيذ عدد من التدريبات التأهيلية في المناطق المهمشة من خلال مجموعة قادة المجتمع.

الدولة تكفل رعاية الشباب والنشء

جاءت كلمة الدكتور ماهر أبوخوات عن حقوق الطفل، مشيراً إلى تقديمه دراسة بحثية في حقوق الطفل المصري، وأن مصر تُعد من أوائل الدول التي اهتمت بحقوق الطفل وحمايته من التعرض لأي خطر، وهو ما أكدته الدساتير المصرية، التي نصت على وجوب حماية الطفل ورعايته، متطرقاً إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الخاص بالطفل، والمادة (80) والمادة (82) المكملة لسابقتها، التي نصت على أن «تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية».

معرض للمنتجات الحرفية واليدوية على هامش المؤتمر

تخللت فاعليات اللقاء الختامي عدداً من العروض الفنية للموهوبين من طلائع مراكز الشباب، منهم «عبد الرحمن أحمد الغنيمي»، قدم الابتهالات الدينية، و«أيمن عبد الفتاح»، الإنشاد الديني، و«ريم يوسف»، اختتمت الاحتفالية بقصيدة عن الأم، بمناسبة احتفالات مصر بعيد الأم اليوم.

وناقشت الدكتورة أماني شاكر أبرز محاور المؤتمر، وأطروحات دور النشء في المجتمع وبناء الوعي ومكافحة الشائعات، وثقافة الحوار وتقبل الآخر، والأسرة المصرية وحقوق الطفل، ورؤية مصر 2030، والرياضة وبناء الشخصية، والأمن السيبراني، وإنجازات الدولة المصرية، والحفاظ على القيم المصرية، وذلك من خلال بناء الجانب المعرفي، وبناء القدرات والمهارات، ثم تغيير السلوك، من أجل خلق الوعي والمواطنة.

وفي إطار متصل، أقيم معرض للمنتجات الحرفية واليدوية على هامش المؤتمر، واستعرض الضيوف المنتجات التي صممت بأيدي المبدعين الصغار من طلائع مراكز الشباب، بعد حضورهم ورش عمل تدريبية على صناعة الكليم والأركيت والمشغولات اليدوية بالخرز والكريستال، وكذلك تصميمات الستان، والحرق على الخشب، وغيرها من المنتجات اليدوية.