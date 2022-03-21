طقس سيئ يضرب كفر الشيخ.. انخفاض درجة الحرارة وهبوب رياح محملة بالأتربة

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، موجة من الطقس البارد نهاراً، شديد البرودة ليلاً، ومتقلب على مدار اليوم، بالتزامن مع هبوب رياح شديدة خاصة على سواحل المحافظة بمراكز بلطيم وسيدي سالم والبرلس.

عودة موجة الطقس البارد

ومن جانبه، قال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ لـ«الوطن»، إن موجة طقس سيئ جديدة عادت تضرب سواحل المحافظة وبشدة، وتؤثر على حركة الصيد بشكل كبير، سواء بمياه البحر الأبيض المتوسط، أو داخل بحيرة البرلس، وهو الأمر الذي يتطلب توخي الحظر خلال عمليات الإبحار، أو عدم الإقلاع حرصاً على حياة الصيادين.

توقف مؤقت لسوء الطقس

وأشار «شرابي» إلى أن عودة موجة الطقس السيئ وهبوب عواصف ترابية نشطة يتطلب من الصيادين عدم الإبحار بمياه المتوسط حرصاً على سلامتهم من أي مخاطر، لافتا إلى أن الصيادين يجب أن ينتظروا تعليمات هيئة الأرصاد لتحديد ما إذا كان من الممكن النزل للبحر من عدمه.

سواحل كفر الشيخ

تجدر الإشارة، إلى أن محافظة كفر الشيخ تقع على سواحل البحر الأبيض المتوسط لمسافة 118 كيلو متراً، بداية من حدود محافظة دمياط حتى مدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة، ويوجد بها 5 مراكز تقع على السواحل الشمالية، ويمارس نسبة كبيرة من الأهالي مهنة الصيد.