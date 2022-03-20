تكريم 13 كلية في ختام المؤتمر العلمي الطلابي الأول بجامعة كفر الشيخ

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، ختام المؤتمر العلمي الطلابي الأول، اليوم الأحد، والذي أقيم تحت شعار «رعاية المبتكرين والمبدعين»، بقاعة المؤتمرات بكلية الطب.

شارك في المؤتمر عدد كبير من طلاب الجامعة، برئاسة الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مروة غلاب مقرر المؤتمر، وإسماعيل إبراهيم رئيس اتحاد الطلاب ومنسق المؤتمر، كما شارك الدكتور حسن يونس والدكتور رضا صالح نائبا رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ووكلاءها وأعضاء هيئة التدريس.

هدف المؤتمر دمج الطلاب بالعملية البحثية

وأعلن رئيس جامعة كفرالشيخ، توصيات المؤتمر، ومن بينها عقد مؤتمر علمي ثاني تشارك فيه جامعات وسط الدلتا، ودمج الطلاب بالعملية البحثية ومشاركتهم مع أعضاء هيئة التدريس، والمشاركة في المشروعات ذات القيمة التطبيقية من خلال مركز التايكو بالجامعة، ورعاية الطلاب من الموهوبين والمبدعين وذلك لتنمية مهاراتهم في الأنشطة المختلفة.

إعلان نتيجة الأبحاث الفائزة

وأعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر، نتيحة البوسترات والأبحاث التي فازت وجاءت كالتالي:

- فاز بالمركز الأول كلية الصيدلة.

- فاز المركز الثاني كلية الطب البيطري.

- المركز الثالث كلية طب الفم والأسنان.

- المركز الرابع كلية الهندسة.

- المركز الخامس مناصفة بين كليتي العلاج الطبيعي والتمريض.

- المركز السادس كلية الطب البشري.

- المركز السابع مناصفة بين كليتي الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

- المركز الثامن مناصفة بين كليتي التربية والتربية النوعية.

- المركز التاسع مناصفة بين كليتي الزراعة والألسن.

وتم منح جميع الفائزين شهادة تكريم.