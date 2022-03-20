هبوط بشارع الهطيل في كفر الشيخ.. والأهالي يطالبون بسرعة التحرك

شهد شارع (الهطيل)، أحد لشوارع الرئيسيه بقريه الحمراوى التابعة لمركز كفرالشيخ هبوطا أرضيا جديدا للمره الثالثه، مما يهدد المنازل المجاوره ومسجد الفتح المجاور وحياه المواطنين القاطنين بالشارع للخطر وتهديد حياتهم وفقا للأهالي.

وقال سيد مجاهد إمام وخطيب مسجد الفتح المجاور، إن هذه هى المره الثالثه التى يشهدها هبوط هذا الشارع، بسبب تنفيذ مشروع الصرف الصحى الخاطئ بالقريه، فقد حدث الهبوط الأول منذ أكثر من 10 سنوات، مما تسبب فى العديد من المنازل، وتم إصلاح هذا الهبوط وتم صرف تعويضات للمنازل المضاره بسبب الهبوط الأول.

أضاف أنه منذ أسبوعين حصل الهبوط الثانى أمام المسجد ووسط الشارع، واستغثنا بالمحافظ ورئيس مجلس إداره شركه المياه ورئيس المدينه ورئيس الوحده المحليه لقريه الحمراوى، وحضرت شركه المياه بمعداتها، ولم تقم بعلاج الهبوط الأرضى علاجا جذريا، ولم يتم التأكد من الغرف الموجوده قبل الهبوط وبعدها.

الأهالي يطالبون بانهاء مشروع الصرف الصحي

طالب عبد الرازق مصطفى القزاز، من اهالي القرية، بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي للإنهاء معاناة الأهالي التي استمرت لسنوات عديدة، مشيرا إلى هبوط الشارع يشكل خطرا على الأهالي والاطفال والسيارات المارة.

من جانبها اعلنت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ والقائم باعمال رئيس مركز ومدينة العاصمة، أنه جرى إصلاح الهبوط الأرضي الذي وقع بالقرية فور بلاغ الأهالي والوحدة المحلية.