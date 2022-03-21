شكري يلتقي وزيرة الدولة الباكستانية لتغير المناخ لبحث جهود خفض الانبعاثات

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، اليوم 21 مارس 2022 في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وزيرة الدولة الباكستانية لتغير المُناخ «زرتاج جول وزير»، خلال آخر محطات جولته الآسيوية الحالية.

وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء الرؤى ووجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بتغير المُناخ والتي تمثل أولوية للبلدين، ومنها التكيُف مع تغير المُناخ وتداعياته السلبية، وتوفير تمويل المُناخ للدول النامية، فضلاً عن جهود خفض الانبعاثات، وتعزيز الدول لإسهاماتها المحددة وطنياً.

كما أضاف، أن الجانبين بحثا سُبُل تعزيز التنسيق بين مصر وباكستان في مجال تغير المُناخ خلال الفترة القادمة، أخذاً في الاعتبار ترؤس باكستان حالياً لمجموعة الـ ٧٧، أكبر تجمع للدول النامية في إطار منظومة الأمم المتحدة، واستضافة مصر ورئاستها المُقبلة للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27.