وزير الخارجية يلتقي وزيرة المالية الإندونيسية لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

‏‎التقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، اليوم 18 مارس 2022 في العاصمة الإندونيسية جاكارتا، وزيرة المالية الإندونيسية "سري مولياني إندراوتي"، وذلك ضمن مُجريات جولته الآسيوية الحالية.

‏‎وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه تم خلال اللقاء بحث أوجه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستكشاف فرص التعاون في مختلف المجالات التنموية.

كما تم الإعراب عن تطلع الجانبين لمواصلة التنسيق بينهما خلال الفترة المقبلة، أخذًا في الاعتبار استضافة إندونيسيا المقبلة وترؤسها لمجموعة العشرين G20، واستضافة مصر المقبلة للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، مع التأكيد على أهمية خروج قمة مجموعة العشرين القادمة تحت رئاسة إندونيسيا بنتائج قوية حول تمويل المُناخ ودعم جهود الدول النامية في هذا الصدد، بما يُساهم في التوصل إلى نتائج طموحة خلال مؤتمر أطراف اتفاقية المُناخ تحت الرئاسة المصرية.