«التموين» تهيب بالمخابز تطبيق سعر رغيف الخبز الحر منعا للغرامة المالية

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقرر تشكيل غرفة عمليات مركزية في الوزراة لمتابعة تنفيذ المخابز لقرار مجلس الوزراء بشأن سعر رغيف الخبز الحر والصادر صباح اليوم الإثنين 21 مارس 2022.

حملات رقابية من التموين لمتابعة سعر رغيف الخبز

من جانبه، قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية، إنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد سعر رغيف الخبز الحر والفينو، فإنه إلزاميا على المخابز السياحية تطبيق أسعار الخبز المعلنة في الجريدة الرسمية من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخبز والفينو الجديدة بداية من غد الثلاثاء 22 مارس 2022

الرغيف وزن 45 جراما بـ50 قرشا.

الرغيف وزن 65 جراما بـ75 قرشا.

الرغيف وزن 90 جراما بـ1 جنيه.

كيلو الخبز معبأ بسعر 11.5 جنيه.

رغيف الفينو وزن 40 جراما 50 قرشا.

رغيف الفينو وزن 60 جراما 75 قرشا.

رغيف الفينو وزن 80 جراما بسعر 1 جنيه.

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022، الخاص بتسعير ووزن رغيف العيش الفينو وغير المدعم «الحر أو السياحي»، وتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية: «نهيب بأصحاب المخابز الالتزام بالسعر والوزن والإعلان في مكان ظاهر للجمهور قائمة بالوزن والسعر حتى لا يتعرض أصحاب المخابز للعقوبات الواردة في القرار، التي تنص على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه».