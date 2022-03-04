خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال يتصدر محركات البحث: فن وصداقة وحذف صور

تصدر خلاف دنيا سمير غانم والمنتج هشام جمال، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد إلغاء الأولى متابعة الثاني، وحذف جميع الصور التي كانت تجمعهما سويًا عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وذلك لأول مرة بعد سنوات طويلة من التعاون الفني المشترك.

واتخذت دنيا سمير غانم هذه الخطوة بعد تأكد خروج مسلسلها «عالم موازي» من ماراثون سباق مسلسلات رمضان 2022، وقالت مصادر، إن غضبها جاء بسبب انحياز المنتج هشام جمال للموسم الثاني لمسلسل «في بيتنا روبوت»، واختياره للعرض في الموسم الرمضاني واستبعاد «عالم موازي».

الخلاف بينهما بسبب مسلسل في بيتنا روبوت

وكانت «دنيا» تستعد للمنافسة بـ«عالم موازي» في رمضان 2022، بعد خروجه العام الماضي من السباق بسبب إصابة عدد كبير من فريق العمل بفيروس كورونا، وعلى رأسهم الفنانة دلال عبدالعزيز التي رحلت متأثرة بالفيروس في أغسطس 2021، ولكنها فوجئت باهتمام «هشام» بعمل آخر وهو «في بيتنا روبوت2» باعتباره مُنتج المسلسلين، الأمر الذي أغضبها واضطرت لإلغاء متابعته على «إنستجرام».

وهناك تعاون فني ممتد بدأ بين دنيا سمير غانم، والمنتج هشام جمال، أثمر عن إنتاج أولى ألبوماتها الغنائية عام 2013، وتبعها بمسلسل «لهفة» الذي عرض في عام 2015، ومسلسل «نيللي وشريهان» عام 2016، و«في اللالاند» عام 2017، و«بدل الحدوتة تلاتة» عام 2019.

خروج مسلسل عالم موازي من سباق رمضان

ومسلسل «عالم موازي»، بطولة دنيا سمير غانم، عمرو وهبة، شيماء سيف، تأليف وإخراج وإنتاج هشام جمال، وتدور قصته حول المدينة الفاضلة ليعيش الأشخاص المثاليين فيها، بينما يعيش بقية الأشخاص في مدن يتدهور مستوى الأخلاق بها، وتدخل بطلة المسلسل والتي تعيش في أسوأ المدن، عالم المدينة الفاضلة عن طريق الخطأ وتختفي وسطهم وتتسبب في حدوث الكثير من المشاكل.

ومسلسل «في بيتنا روبوت» بطولة هشام جمال، ليلى زاهر، عمرو وهبة، شيماء سيف، ومن إنتاج شركة روزناما هشام جمال، وعرض الموسم الأول منه في 2021.