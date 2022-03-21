محافظ أسوان يقرر زيادة المنتفعات من المساهمات النقدية لـ150 سيدة

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى دعم وتمكين المرأة إقتصادياً فى مختلف المجالات قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيادة عدد المنتفعات من المساهمات النقدية إلى 150 سيدة بدلاً من 40 سيدة ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة " رائدات الأعمال المنزلية " ، وفقاً للشروط والمعاييرالمنظمة لذلك ، بجانب الإستمرار فى منح هذه المساهمات للمشروعات الناجحة فى المراحل الثلاثة السابقة ، لافتاً إلى أن إهتمامه وحرصه على حضور المعارض الخارجية لمنتجات السيدة الأسوانية تأكيداً لدعمها فى التسويق الجيد ، بالإضافة إلى تنظيم معرض دائم للمشغولات والمنتجات اليدوية فى مدخل السوق السياحى بدون مقابل لرائدات الأعمال من أجل تحقيق قيمة مضافة ، وزيادة دخلهم الإقتصادى .. جاء ذلك أثناء مشاركة محافظ أسوان فى فعاليات إحتفالية رائدات الأعمال بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد محمد البنا السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب وممثلى الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الدين والقيادات التنفيذية ، وأيضاً ١٥٠ سيدة بمختلف المراكز والمدن ، وقد أكد اللواء أشرف عطية على حرص المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم لضمان إستمرار مسيرة الكفاح وسلسلة النجاحات لمشروعات رائدات الأعمال بإجمالى 700 مشروع على مدار 4 سنوات ، وهو الذى يعتبر برنامج إجتماعى وتنموى متكامل لدعم المرأة المعيلة والأسر الأكثر إحتياجاً ومحدودى الدخل ، وخاصة داخل القرى والنجوع والمناطق النائية من خلال مساهمات نقدية مرتدة وميسرة لكل سيدة ، موضحاً بأنه نظراً للنجاح الذى حققه هذا البرنامج التمويلى الرائد فقد تم زيادة المساهمات النقدية من ألفين جنيه إلى 5 ألاف جنيه ، بجانب مضاعفة فترة السداد من 10 أشهر إلى 20 شهر لتكون هذه المحفزات بمثابة دفعة قوية لتوسيع قاعدة السيدات المستفيدات وتحقيق المزيد من المشروعات المنتجة التى تساهم فى زيادة الدخل وتحسين الظروف المعيشية للسيدات وأسرهن ، وشهد اللقاء إستعراض النماذج الناجحة من مشروعات رائدات الأعمال المنزلية والتى أصبحت قدوة ومثال يحتذى به ، علاوة على تقديم عروض فلكلورية متميزة من التراث الأصيل لفرقة أسوان للفنون الشعبية .