محمد عبد الرحمن: مش لاقي كلام يوصف حالتي بعد كلام الرئيس عن مسرح مصر

أعرب الفنان محمد عبد الرحمن عن سعادته البالغة، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تجربة مسرح مصر اليوم خلال حفلة ذوي الهمم، وقال الفنان محمد عبد الرحمن في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه في قمة السعادة لحديث الرئيس السيسي علي تجربة مسرح مصر، ولا يجد حديثا يصف حالته بعد سماع كلامه، وأن الرئيس دائما يرعى للفن المصري.

محمد عبد الرحمن يوجه الشكر لـ الرئيس السيسي

وأضاف «عبد الرحمن» أن الرئيس السيسي دائما يساعد الشباب ويعمل على تحقيق أهدافهم، ويقف بجانب كل شاب مصري طموح موضحا: «ربنا يخليه لمصر ولينا يا رب» .

وعن تجربة مسرح مصر، قال إنها تجربة جميلة، استفاد منها كثيرا منها في ظهور موهبته للناس، لافتا إلى أنه يعتبر تجربة مسرح مصر أهم تجربة في حياته.

الرئيس السيسي يتحدث عن تجربة مسرح مصر

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مشروع الفنان أشرف عبد الباقي «مسرح مصر»، الذى اكتشف فيه العديد من النجوم الكوميديا خلال السنوات الماضية قائلا إنه اكتشف وأظهر العديد من الشباب .

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة الثانية من احتفالية «قادرون باختلاف»، وذلك مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية في بث مباشر على الهواء مباشرة.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، خلال الاحتفالية أن النسخة الثانية من «قادرون باختلاف» كان هدفها الأساسي هو مواجهة التنمر ونظرة المجتمع غير المريحة تجاه ذوي الهمم وأهاليهم، ونتج عنها تدريس مادة احترام الآخر في المدارس وتغليظ عقوبات التنمر.