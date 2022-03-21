زيارة طلبة حقوق حلوان لجمعية المحاربين القدماء

نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لعدد من طلبة كلية الحقوق جامعة حلوان، إلى جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، لتعريفهم بمهام الجمعية، والخدمات التي تقدمها لأبنائها من المحاربين القدماء، ومصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء.

وبدأت الزيارة باستعراض مهام جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، لكيفية رعاية أعضائها، وتقديم الدعم اللازم لهم، بالإضافة إلى إبراز جهود القيادة العامة للقوات المسلحة، فى الدعم الدائم والمستمر للجمعية، ما يسهم فى تحقيق الدعم الكامل لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، تلا ذلك جولة داخل القاعة التاريخية بالجمعية، ثم مركز الغسيل الكلوي والعلاج الطبيعي، ومصنع الأجهزة التعويضية.

وأكد اللواء أشرف أحمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء، وضحايا الحرب، دور الجمعية فى تقديم كل سُبل الدعم للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، إضافة إلى رعايتها لأسر الشهداء وتقديم كل الخدمات لهم، مؤكدا أن القوات المسلحة لا تدخر جهدا فى تقديم كل أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

وأشادت الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق جامعة حلوان، بدورها، بالدور الهام والمحوري للجمعية، وما تقدمه من خدمات، وأعرب الطلاب عن سعادتهم بتلك الزيارة، وشعورهم بالفخر والاعتزاز لما تقدمه القوات المسلحة لأُسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.