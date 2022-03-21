احتفالا بعيد الأم.. مستشفيات قنا توزع الهدايا والورود على المريضات

قامت مديرية الصحة والسكان بقنا بتوزيع الورود والهدايا العينية للأمهات المرضى المترددين على وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات العامة ، وسط أجواء مليئة بالبهجة والود بين المرضى واطقم الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفيات.

وأوضح الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه تم تقديم الورود والهدايا للأمهات المرضى بوحدات الغسيل الكلوى كتعبير بسيط عن الامتنان والتقدير لمن أفنين حياتهن وصحتهن لرعاية أبنائهن ، وكذلك بهدف رفع معنوياتهن مما ينعكس بشكل ايجابى على رحلة العلاج ، وأعرب لهن عن تمنياته بالشفاء العاجل.

من جانبهن عبرت الأمهات عن سعادتهن بهذه الفعاليات وحرص مسئولى قطاع الصحة وإدارات المستشفيات على مشاركتهم الإحتفال بكافة المناسبات الاجتماعية والدينية والقومية.

مناقشة الاحتفالات بعيد الأم ويوم اليتيم

قدت أمانة حزب مستقبل بمحافظة قنا أمس اجتماعا موسعا لمناقشة الاستعدادات النهائية للاحتفال بعيد الأم والاحتفال بيوم اليتيم بحضور محمد عبد السلام السنوسي أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي علي مستوي الجمهورية وهشام قدوس الأمين المساعد للحزب بقنا وعمرو طارق السباعي أمين تنظيم المحافظة والنائبة سحر صدقي عضو مجلس النواب أمينة المرأة بالمحافظة والنائب مصطفي محمود مصطفي عضو مجلس النواب والنائب محمد كمال موسي عضو مجلس الشيوخ وذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام .

وقال هشام قدوس الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا أن الاجتماع اليوم ناقش ترتيب احتفالات عيد الأم.