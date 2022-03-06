محافظ بني سويف يتابع استعدادات معارض «أهلا رمضان» بالمحافظة

طالب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بسرعة تجهيز معارض «أهلا رمضان»، والإعلان عن أماكنها خلال الأسبوع القادم، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الرمضانية والسلع الاستهلاكية، وذلك من خلال التنسيق المتواصل بين فرق العمل التي تضم «التموين، الطب البيطري، الغرفة التجارية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوحدة الاقتصادية بالمحافظة، وكافة الجهات ذات الصلة، وشركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني».

توفير اللحوم والسلع بأسعار مخفضة

وشدد المحافظ على أهمية أن تكون المعارض في أماكن قريبة من المواطنين وتوفير التسهيلات والتجهيزات اللازمة والإجراءات الاحترازية، على أن تمتد لكل المراكز والمدن، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الرمضانية واللحوم بكافة أنواعها بأسعار مخفضة، مع وضع آلية رقابية لضمان الالتزام بالأسعار المتفق عليها لعدم استغلال المواطنين.

من جهته، أوضح السكرتير العام، أنه يتم بشكل يومي الوقوف على المستجدات في هذا الشأن، من خلال الاجتماعات المتكررة والتواصل المباشر، وتقديم التيسيرات اللازمة لإقامة المعارض وشوادر اللحوم، بجانب أنه تم تكليف مجموعة من التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك والطب البيطري، للرقابة المستمرة على صلاحية السلع والالتزام بالأسعار التي يتم الاتفاق عليها، والتي تنخفض عن مثيلاتها بنسب مقبولة، نظرا للتسهيلات التي تقدمها المحافظة لكافة العارضين والمشاركين في المعرض.

انطلاق المعارض في موعد أقصاه 15 مارس

فيما أضاف رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، أنه يجرى العمل على قدم وساق، للبدء في تنفيذ المعارض في موعد أقصاه 15 من مارس الجاري، وأنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ سيتم تقريب هذه المدة قدر الإمكان، مضيفًا أن المعارض ستشمل كافة أنواع السلع بأسعار مناسبة مقارنة بأسعار السوق.

جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم، حضره اللواء جمال مسعود السكرتير العام، والمهندس وصفي عبد الله مدير عام التموين والتجارة الداخلية، وحسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، سكرتير اتحاد الغرف التجارية، وأحمد دهشان مديرالفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وعارف طه رئيس فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة ببني سويف، ورمضان معوض وكيل مديرية التموين، والدكتور علاء سعيد، مدير التعاون والوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة.