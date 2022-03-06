محافظ بني سويف: افتتاح مشروعات خدمية في العيد القومي للمحافظة

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعا موسعا لمناقشة خطة استعدادات المحافظة للاحتفال بعيدها القومي لعام 2022، حيث يوافق العيد القومي يوم 15 مارس من كل عام، إحياءً لذكرى مشاركة أهالي بني سويف في ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول.

افتتاح العديد من المشروعات في العيد القومي

في بداية الاجتماع، أشار المحافظ إلى أن العيد القومي لبني سويف، هذا العام، سوف يشهد افتتاح العديد من المشروعات الخدمية وذات النفع العام في مختلف القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية من الصحة والتعليم والشباب والرياضة والثقافة ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق، بمراكز وقرى المحافظة، مشددا على التنسيق التام بين جميع الجهات لخروج هذه المناسبة التاريخية بالشكل الحضاري الذي يليق بأبناء بني سويف، مؤكدًا أن هذه المشروعات تأتي في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والمضي قدما في خطة التقدم والتنمية على أرض المحافظة.

تفاصيل الاحتفال بالعيد القومي

ناقش المحافظ مقترحات كل جهة مشاركة في الاحتفالات، لافتًا إلى إنه سيتم إقامة العديد من الاحتفالات الكرنفالية بمشاركة مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة والتضامن الاجتماعي وإدارة السياحة وغيرها، بجانب اليوم الرسمي التقليدي للاحتفال، ويتم خلاله إقامة المراسم البروتوكولية بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري الجديد للشهداء، والذي تم إنشاؤه وفق تصميم معماري مميز يليق بشهداء الواجب داخل حديقة الشلال، التي تم تجهيزها لاستضافة كافة الفعاليات التي تنظمها المحافظة في المناسبات والأعياد القومية.

كما وجه المحافظ بضرورة رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين وإزالة الاشغالات ودهان الأعمدة والأسوار ومراجعة كشافات الإنارة، مكلفا رؤساء المدن والمصالح الحكومية بكل مركز بمراجعة كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الاحتفال بالشكل اللائق، والذي سيعطي صورة إيجابية وحضارية عن المحافظة، ولاستغلال هذه المناسبات في تنفيذ أنشطة متميزة تمتد نتائجها الجيدة لفترات من الزمن، وتصبح سلوكًا حضاريًا لدى المواطن السويفي.

حضر الاجتماع الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والعقيد أركان حرب محمد سمير عمار المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء المجلس التنفيذي من رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى القطاعات والمديريات الخدمية.