خبير: رفع سعر الفائدة يزيد جاذبية الجنيه.. ويحافظ على مكاسب الإصلاح

قال محمد عبدالعال خبير مصرفي، إن البنوك المركزية في العالم رفعت أسعار الفائدة مؤخرا، وتحديدا في آخر أسبوعين، وبالتالي كان لهذا الأمر تأثير انعكاسي على تدفقات استثمارات الأجانب في مصر، كما ارتفعت أسعار السلع في الخارج بشكل غير مسبوق في كل الدول، وكان لمصر نصيب من التضخم المستورد، مضافا إليه التضخم الذي كان قائما نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

البنك المركزي المصري سباق دائما

وأضاف عبدالعال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سباقة دائما، وتتخذ قرارات اقتصادية لحماية النظام النقدي والجنيه المصري واستقرار الأسعار حتى لا يتأثر دخل المواطن؛ فكلما ارتفع التضخم تآكل الجنيه المصري.

وتابع أن التضخم ارتفع 33% في أعقاب تطبيق نظام الإصلاح الاقتصادي، وهو ما جعل البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة، ومع جائحة كورونا جرى خفض أسعار الفائدة.

قرارات البنك المركزي اليوم استثنائية

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي الذي أعلن عنه صباح اليوم، كان استثنائيا؛ لأنه صدر قبل اجتماع الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية سارعت إلى تنفيذ القرار حتى تقتنص الفرصة وتمنح الفرصة للمستثمرين الأجانب حتى لا يحصلوا على مواقع استثمارية في دول أخرى.

وأوضح أن قرارات اليوم تحافظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطن المصري بكبح جماح التضخم، والحفاظ على سعر الصرف واستمرار زيادة الجنيه المصري وجاذبيته.