أسعار اللحوم اليوم في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.. تبدأ من 75 جنيها

يبحث المواطنون خلال الوقت الراهن عن أسعار السلع المختلفة، خاصة بعدما عدل البنك المركزي المصري سعر الدولار على موقعه، ليسجل 18.28 جنيه، بعد أن كان سعره 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، مما يثير تساؤلات حول تغير الأسعار أو استقرارها خلال الفترة المقبلة.

وتعد أسعار اللحوم من أهم ما يبحث عنه الناس، ويهتمون به لإعداد الوجبات المختلفة، لذا تستعرض «الوطن» فيما يلي أسعار اللحوم، اليوم، في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، إذ يقبل الناس على الشراء تزامنا مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك.

أسعار اللحوم اليوم

تراوحت أسعار اللحوم الكندوز من 170 جنيها إلى 190جنيها.

وبلغ سعر كباب الحلة والبوفتيك 190جنيها.

وسجل سعر الكيلو من اللحم الضاني نحو 180 جنيها.

وسجل سعر اللحم الجملي نحو 120 جنيها.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

وصل سعر الكيلو من اللحوم الطازجة السودانية إلى نحو 95 جنيها.

وسجَّل سعر الكيلو من اللحوم البرازيلي المجمدة نحو 85 جنيها.

وبلغ سعر الكيلو من اللحوم المفروم المجمد البرازيلي نحو 85 جنيها.

وسجل سعر الكيلو من اللحوم الضأن الأسترالي المجمد بالعظم بسعر 75 جنيها.

ويباع كيلو اللحم البلدي بمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، بسعر 110 جنيهات.

كما جاءت أسعار اللحوم الحمراء، في الأسواق كما يلي:

بلغ سعر الكيلو من اللحم البلدي طازج 155 جنيهًا.

لحم بقري برازيلي مجمد 85 جنيهًا.

لحم بقري طازج منافذ البيع الحكومية 100 جنيه.

لحم بقري سوداني طازج مجمعات استهلاكية بـ 90 جنيهًا.

يذكر أن وزارة الزراعة والتموين والداخلية، وفرت العديد من العربات والمنافذ، وطرحت بها كميات مختلفة من السلع والمنتجات ومنها اللحوم بأسعار مخفضة، تيسيرا على المواطنين في ظل موجة الغلاء التي تشهدها البلاد خلال الأيام الماضية.