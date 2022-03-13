أسعار اللحوم اليوم الأحد الموافق 14 مارس داخل المجمعات الاستهلاكية

تصدرت أسعار اللحوم خلال الدقائق الماضية محركات البحث العالمية «جوجل»، خوفًا من تأثرها بموجة ارتفاع الأسعار التي طالت العديد من السلع، بفضل الأوضاع السياسية التي وقعت الفترة الماضية، وما زالت مشتعلة بعد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، ما يدفع الغالبية العظمى للبحث يوميًا عن أسعار السلع والمنتجات، وتحديدًا أسعار اللحم الأحمر والأبيض في الأسواق المحلية.

أسعار اللحوم اليوم

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» ، نرصد في التقرير التالي أسعار اللحوم بجميع أنواعها ومشتقاتها داخل المجمعات الاستهلاكية، وفق ما كشفت وزارة التموين، وذلك بالتزامن مع فترة تخزين المواطنين للسلع الاستهلاكية قبل قدوم شهر رمضان المبارك.

وسجلت أسعار اللحوم اليوم الأحد الموافق 14 مارس حالة من الاستقرار، حيث بلغ سعر الكيلو من اللحوم السودانية الطازجة في المجمعات الاستهلاكية نحو 95 جنيهًا، ووصل سعر الكيلو من اللحوم البرازيلي المجمدة لنحو 85 جنيهًا.

أما عن سعر الكيلو من اللحم المفروم المجمد البرازيلي، فسجل اليوم نحو 85 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو من اللحوم الضأن الأسترالي المجمد بالعظم بسعر 75 جنيهًا، كما يباع كيلو اللحم البلدي بمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، بسعر 110 جنيهات، وأخيرًا سجل سعر الكيلو من الدواجن المجمدة نحو 48 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في الأسواق

وداخل محلات الجزارة في الأسواق المحلية، سجل سعر الكبدة البلدي اليوم الأحد نحو 130 جنيهًا، وبلغ سعر الكيلو من اللحم الضأن نحو 180 جنيهًا، وسجل سعر الكيلو من اللحم المفروم قليل الدسم اليوم في الأسواق نحو 144 جنيهًا.

كما بلغ سعر الكيلو من اللحم الموزة الكندوز اليوم 14 مارس نحو 150 جنيهًا، ووصل سعر اللحم البلدي الكندوز اليوم إلى 170 جنيهًا، وسجل سعر كيلو السجق البلدي نحو 160 جنيهًا.