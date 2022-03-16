أسعار اللحوم والدواجن والأسماك اليوم في السوق المحلية.. اللحمة بـ90

يتابع الكثير من المواطنين، أسعار السلع الغذائية، خاصة اللحوم والدواجن والأسماك، باعتبارها من أهم العناصر المتواجدة على موائد المصريين، وتحرص الحكومة المصرية على توفير تلك السلع في المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية بأسعار عادلة تناسب جميع فئات المجتمع.

يستعرض «الوطن» أسعار الألبان، والدواجن والأسماك واللحوم الحمراء وفق الأسعار الاسترشادية التي أصدرها اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع مجلس الوزراء، في السطور التالية:

أسعار الألبان في السوق

وجاءت متوسط أسعار الألبان والمنتجات والبيض، جاءت كالآتي:

لبن جاموسي سائب سعر الكيلو 16 جنيهًا.

لبن بقري مبستر معبأ أنواع لتر 15.25 جنيه.

زبدة طبيعي مستورد سائب سعر الكيلو 129 جنيهًا.

جبن أبيض برميلي سائب طبيعي الكيلو 54.25 جنيه.

جبنه فيتا أنواع طعوم 500 جم بسعر 13.25 جنيه.

بيض مائدة مزارع أبيض وحدة 2.05 جنيه.

أسعار اللحوم الحمراء

وجاءت أسعار اللحوم الحمراء، في الأسواق لكل كيلو جرام جاءت كالآتي:

لحم بقي بلدي طازج 155 جنيهًا.

لحم بقري برازيلي مجمد 85 جنيهًا.

لحم بقري طازج منافذ البيع الحكومية 100 جنيه.

لحم بقري سوداني طازج مجمعات استهلاكية بـ 90 جنيهًا.

كبدة بقري مستور بسعر الكيلو 60 جنيهًا.

أسعار الدواجن في السوق المحلي

بينما جاءت أسعار الدواجن في السواق المحلي للكيلو الواحد كالآتي:

دجاج مزارع أبيض حي 38.75 جنيه.

دجاج مزارع أحمر حي 39 جنيهًا.

صدور دجاج مخلي بدون عظم 85.5 جنيه.

دجاج مجمد بدون أحشاء مستورد برازيلي 45 جنيهًا للكيلو الواحد

أسعار الأسماك في السوق المحلي

واستقرت أسعار الأسماك في الأسواق المصرية، والمجمعات الاستهلاكية والتي جاءت كالآتي:

سمك بلطي أحجام بسعر 33.5 جنيه.

سمك ماكريل أحجام 41.5 جنيه.

سمك بوري أحجام 65 جنيهًا.

فيلية بلطي بسعر 85.5 جنيه.