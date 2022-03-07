أسعار اللحوم اليوم في الأسواق.. الكيلو بـ110 جنيهات في منافذ التموين

اللحوم مصدر البروتين، وتمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، وبناء عضلاته، لذا يهتم العديد من الأشخاص بتناولها بصفة مستمرة، ويبحثون عن أسعارها، إذ تعتبر أسعار اللحوم، من أكثر الأمور التي يجرى البحث عنها، وتحظى باهتمام الناس، إذ تدخل في تحضير العديد من الوجبات الأساسية لكل فرد.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، والتي تختلف من مكان لآخر.

أسعار اللحوم اليوم

تراوحت أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، بين 170 إلى 185 جنيهًا.

وبلغ سعر اللحم البلدي الكندوز اليوم نحو 170 جنيهًا.

وسجل سعر الكيلو من اللحم الضأن نحو 180 جنيهًا.

كما سجل سعر الكبدة البلدي اليوم نحو 130 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السجق البلدي نحو 160 جنيهًا.

وبلغ سعر الكيلو من اللحم الموزة الكندوز اليوم نحو 150 جنيهًا.

ووصل سعر الكيلو من اللحم المفروم قليل الدسم 144 جنيهًا.

وبلغ سعر مكعبات بقري بلدي اليوم نحو 154 جنيهًا.

ووصل سعر مكعبات لحم بقري مستورد قليل الدسم اليوم إلى نحو 145 جنيهًا.

شراء اللحوم من السيارات المتنقلة

ومن أجل مواجهة غلاء الأسعار، وتوفير كل الاحتياجات للمواطنين، تقدم منافذ وزارة الزارعة اللحوم والمنتجات بمنافذها المختلفة، التي تتواجد في العديد من الأماكن والمحافظات، إذ تقدم منافذ الزراعة الكيلو من اللحم بسعر يصل إلى 110 جنيهات.

كما يمكن شراء اللحوم من السيارات المتنقلة التي تجوب القرى والمناطق النائية، وفقا لما وجه به السيد القصير وزير الزراعة قطاع الإنتاج والزراعات المحمية، والهيئة العامة للاصلاح الزراعي، بضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك واتجاه الناس للتخزين مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير في الأسواق.

وتتيح منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اللحوم بأسعار مخفضة، إذ يباع كيلو اللحم بسعر 110 جنيهات.