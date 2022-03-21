بشرى تعلن انسحابها من مهرجان الجونة السينمائي بعد 7 سنوات من المشاركة

أعلنت الفنانة بشرى، اعتذارها عن استكمال رحلتها في مهرجان الجونة السينمائي، بعد 7 سنوات من العمل المستمر، مؤكدة إعلان رحلتها مع المهرجان اعتبارا من الدورة المقبلة، وذلك بيان رسمي عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وجاء نص بيان بشرى كالتالي:

«في ضوء المتغيرات العالمية والكونية، يجب أن يواكب الإنسان هذا التغيير، ويعيد النظر في رحلته، ويبحث عن شيئا جديدا، و تحديا مختلفا، لذلك قررت أن أنهي رحلتي مع مهرجان الجونة، بعد أكثر من 7 سنوات، وبانتهاء فترة انتدابي، أكتفي بالفترة التي قضيتها في تحضير وتأسيس وتكوين فريق العمل، والإسهام في التنظيم والإدارة لإنجاح هذا الحدث السينمائي والسياحي الضخم، الذي بالفعل كلل بنجاح كبير».

بشرى تعلن انسحابها من مهرجان الجونة السينمائي

وتابعت بشرى: في بيانها: «وكان سبباً في توفير فرص عمل للشباب، ونافذة لصناع السينما في مصر والعالم كله، حتى يتسنى لي التحضير لتحدٍ جديد، أو للمشاركة بخبرتي في مشاريع أخرى، تكون سببا في إحداث نقلات نوعية في مجالي الذي أحبه واستثمر فيه كل طاقاتى.. ويكفينى دورى المعنوى بمهرجان الجونة السينمائى، فقط كمؤسس مشارك، بعيدا عن أي منصب أو دور تنفيذى»

بشرى توجه كلمات خاصة لفريق عمل مهرجان الجونة

وأضافت بشرى: «قطعا لقد خرجت من هذه التجربة الثرية بخبرة كبيرة لا يستهان بها، والتى في يوما ما، ربما ستكون مصدر إلهام لكتابة كتاب عن هذه الرحلة، التى بها الكثير من القصص المشوقة والملهمة أيضا، أتمنى لزملائى دوام التوفيق.. أترككم وكلى حماس لمنصبى الجديد فى مجال الإنتاج الفنى».