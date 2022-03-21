محافظ الغربية يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لـ«حياة كريمة»

ترأس الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الدائمة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بحضور اللواء عادل عياد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، ونجوى العشيري، السكرتير المساعد، ومديري المديريات والهيئات وممثلي جهاز تعمير الساحل الشمالي.

المحافظ يوجه بمعاينة مواقع المشروعات المنفذة

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، والمشروعات التي لم تبدأ حتى تاريخه، وخطوات استلام المشروعات التي انتهت، وصرف المستحقات المالية للجهات المنفذة للمشروعات، حيث وجه المحافظ جهات الولاية بمعاينة المواقع التي انتهت، من حيث التشغيل ووجود عيوب من عدمه، كما ناقش المحافظ معوقات الاستلام في عدد من المشروعات، وتم وضع آليات لحلها خلال الاجتماع.

وتختص اللجنة الدائمة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمراجعة الفنية والمالية والإدارية لجميع المشروعات المنفذة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، في نطاق محافظة الغربية، بعد قيام الجهة المنفذة بالانتهاء من تنفيذ المشروع، وذلك تمهيداً لاستكمال المستحقات المالية للجهة المنفذة.

تنفيذ 1236 مشروعاً في 54 قرية و88 تابعاً بمركز زفتى

ويُعتبر المشروع القومي «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019، وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 1236 مشروعاً داخل 54 قرية و88 تابعاً في مركز زفتى، بمحافظة الغربية، بتكلفة إجمالية تبلغ 4.3 مليار جنيه.