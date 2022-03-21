مليون كرتونة غذائية من مبادرة «حياة كريمة» تصل القرى والنجوع والأقاليم

بدأت مبادرة حياة كريمة في الدفع بسلاسل الإمداد الغذائي للمناطق النائية من خلال توزيع ما يقرب من مليون كرتونة غذائية للقرى والنجوع والمناطق الريفية الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتعاون حياة كريمة مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية في المحافظات لرصد الأسر الأكثر احتياجا وتوصيل الكرتونة الغذائية لها مجانا.

كرتونة حياة كريمة تتضمن السلع الاستراتيجية

وتتضمن الكرتونة الغذائية لمبادرة حياة كريمة العديد من المنتجات والسلع التي تحتاج إليها الأسر المصرية بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم، وتحتوي على «السكر والأرز والمكرونة والزيت والصلصة والشاي والسمن» وغيرها من السلع الاستراتيجية، وكانت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أعلنت عن توزيع الكراتين الغذائية على مراحل تتضمن جميع المحافظات لتبدأ المرحلة الأولى بمحافظات «البحيرة – بني سويف – الشرقية – كفر الشيخ – المنيا».

وأعلنت الدكتورة سميحة الحكيم، عضو مؤسسة حياة كريمة في قنا، في تصريحات سابقة، أن مخازن المحافظة مفتوحة لتلقي الكراتين التي يتم توزيعها على الفئات الأكثر فقرا، لافتة إلى أن فريق المتطوعين يسهلون الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا.

55 ألف كرتونة بالبحيرة ضمن مبادرة المليون كرتونة

ومن جانبها، قالت سحر سليمان، منسقة مؤسسة حياة كريمة في البحيرة، إنه جرى تخزين 55 ألف كرتونة ضمن مبادرة المليون كرتونة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا وتوصيل الدعم إلى مستحقيه، مؤكدة أن المؤسسة تنزل دائما لأرض الواقع لمعرفة الأسر الأكثر احتياجا وترصد بياناتهم، لافتة إلى أن مركز دمنهور به 30 متطوعا وهناك مراكز بها 40 متطوعا وسط تلقي عدد كبير من طلبات المتطوعين.

وأكد عبد الرحمن الطباخ، منسق مؤسسة حياة كريمة بمطروح، أن المحافظة بها عدد كبير من المتطوعين لتغطية المساحة الكبيرة للمحافظة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، بالإضافة لوجود ممثلين عن 25 جمعية مجتمع مدني في مطروح، وسط وجود عدد كبير من المتطوعين، متابعا: «وصلنا 3 تريلات كبار ضمن مبادرة المليون كارتونة، وبنستهدف وصول الدعم لمستحقيه».

جدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة تتولى دورا مهما في تحسين حياة أكثر من 60 مليون مصري، وأطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019 لتعمل المبادرة على تقديم خدمات في تطوير البنية التحتية، بالإضافة لتوفير الدعم المادي والثقافي والاجتماعي لقطاع كبير من المواطنين، خاصة سكان القرى والأقاليم.