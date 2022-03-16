محافظ الغربية يفتتح معرض «أهلا رمضان».. يستمر حتى 5 أبريل المقبل

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، معرض «أهلا رمضان»، والمقام بأرض المعارض بالمنطقة اللوجيستية، والذي يهدف في المقام الأول لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بمحافظة الغربية بأسعار مخفضة وتقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة 15%، وذلك في الفترة من 15 مارس حتى 5 أبريل المقبل، ضمن المبادرات التي تقدمها المنطقة اللوجيستية لدعم سياسة الدولة المصرية في تخفيف الأعباء عن المواطنين والتصدي لغلاء الأسعار.

مشاركة 53 شركة في المعرض

ورحب «رحمي» بالمبادرة، والتي تأتي داعمة لجهود الدولة في مواجهة ارتفاع الأسعار وتعكس دعم رجال الأعمال المستمر لها، مؤكدا أن مشاركة 53 شركة عارضة في المعرض بمختلف السلع الغذائية والاستهلاكية والكهربائية والمفروشات، خير دليل على ثراء المعرض وتنوع المنتجات به بما يفي بكافة متطلبات الأسرة المصرية، وخاصة كون السلع أقل في السعر من مثيلاتها بالسوق.

وأضاف محافظ الغربية أنه تم فتح منافذ لبيع المواد الغذائية وتوفير سيارات متنقلة لتوزيع السلع بأسعار مخفضة، من خلال 5 منافذ لعرض منتجات المنطقة الشمالية العسكرية، و6 منافذ و14 سيارة متنقلة تابعة لوزارة الزراعة، إلى جانب توفير 4000 طن لحوم بصفة شهرية من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، وتوفير كوبونات بقيمة 200 جنيه تصرف من بدال التموين وتوزيع كراتين مواد غذائية مقدمة من مؤسسة مصر الخير، بالإضافة إلى تنظيم معرض لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر رمضان من خلال الغرفة التجارية.

توفير السلع بأسعار مخفضة

وأشار المهندس أشرف دوس مؤسس المنطقة اللوجستية، أن المعرض يوفر كافة السلع المتنوعة بأسعار مخفضة، من خلال تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والقطاع العام ومنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والأحزاب السياسية وقطاع الأعمال.

وقال العضو المنتدب للمنطقة اللوجستية، إنه تم تخصيص عدد 2 أتوبيس بالاتفاق مع هيئة النقل الجماعي لنقل المواطنين من أمام مبنى محافظة الغربية إلى أبواب المعرض على مدار اليوم.