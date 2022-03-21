زيارات طلابية لمشروعات «حياة كريمة» في قرى دير مواس بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن وحدة حقوق الإنسان التابعة لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، تواصل تنظيم الفعاليات الثقافية والرحلات الميدانية تزامناً مع الاحتفال بعيد المنيا القومي الـ103، وذلك ضمن الاستراتيجية القومية لحقوق الانسان، والتي تهدف إلى تثقيف وإبراز دور الدولة، وبث روح الانتماء والوطنية للشباب.

ندوة ثقافية لرفع الوعي الوطني للشباب

وقالت داليا محمد، مدير وحدة حقوق الانسان، إن الوحدة نظمت اليوم الاثنين، زيارة طلابية لمركز دير مواس، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، مشيرةً إلى أن الزيارة تشمل تنظيم ندوة ثقافية لرفع الوعي الوطني للشباب، بالإضافة لتقديم عروض فنية، كما سيتم زيارة لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمركز، للتعرف على جهود الدولة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالقرى المستهدفة.

ونظم فرع ثقافة المنيا برنامجاً فنياً ثقافياً في 4 قرى بدائرة مركز دير مواس، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تزامناً مع احتفالات محافظة المنيا بالعيد القومي 103، في قرى «تل بني عمران، الحاج قنديل، بني سالم، بني حرام»، وتستمر الفعاليات حتى نهاية مارس الجاري.

أنشطة فنية وثقافية احتفالاً بالعيد القومي للمنيا

ومن جانبه، أشار خالد إسماعيل، مدير فرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافي، إلى أن البرنامج تضمن مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية، وقد بدأت أمس بالقافلة الثقافية في قرية «تل بني عمران»، بمدرسة «الوليد» الابتدائية، حيث نفذت ورشة فنية باستخدام الألوان الفلوماستر والألوان الخشب، عبر فيها الطلاب عن الاحتفال بعيد المنيا القومي، وتصدي أبناء المحافظة لجنود الاحتلال في محطة القطار بدير مواس، وذلك بمشاركة 30 تلميذاً.