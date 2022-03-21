رئيس الوزراء: اتخذنا إجراءات للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية السابقة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم الاجتماع مع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية لوضع كافة الإجراءات التي من شأنها أن تمكن مصر من الحفاظ على المكتسبات التي حققتها في الاقتصاد خلال الفترة السابقة.

مراعاة البعد الاجتماعي

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي: «لكن في نفس الوقت يكون هناك مراعاة للبعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية في هذه الفترة على اعتبار أن هذه أزمة وهناك ارتفاع كبير في الأسعار، والمجلس التنسيقي متوافق على مدار الفترة السابقة، وحصل نوع من التوافق على عدد من الإجراءات التي تخص كلًا من السياسة النقدية والسياسة المالية».