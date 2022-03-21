رئيس الوزراء: سيطرنا على الأسعار في الأيام الماضية.. ووفرنا السلع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن القيادة السياسية اتخذت إجراءات احترازية على مدار فترة طويلة، لتوفير مخزون استراتيجي من كل السلع، وهو ما مكننا من إتاحة كل السلع دون أي نقص.

زيادة المعروض من السلع في الأسواق

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي مع محافظ البنك المركزي: «منذ أن بدأت هذه الأزمة ونحن نتعامل مع موجة الارتفاع الكبير في الأسعار بزيادة المعروض من السلع في الأسواق، وجاء ذلك من خلال لجنة الأزمة التي شُكلت لهذا الغرض، وكل أسبوع نراجع الموقف لتأمين جميع ضرورات الحياة للمواطن المصري».

تأمين أكبر قدر ممكن من القمح حتى نهاية العام

وتابع: «استطعنا في الأيام القليلة الماضية كبح جماح الأسعار وحصل وفر كبير من السلع، ووجهت القيادة بالتبكير بالمعارض ومنافذ بيع السلع، وفتحنا المنافذ بتخفيضات كبيرة جدا، واتخذنا قرارات في تسعير الخبز الحر، وأعطينا حوافز لتأمين أكبر مخزون من القمح من خلال حوافز إضافية تم إقرارها لتوريد ونقل القمح حتى يكون السعر مجزيا للفلاح المصري، ونؤمن بأكبر قدر ممكن لاحتياجاتنا من القمح حتى نهاية هذا العام».