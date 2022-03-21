رئيس الوزراء: وضعنا سيناريو متشائما حول تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحركنا في إطار خطة متكاملة لمجابهة تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا، إذ إن العالم أجمع، لا يرى مدى زمنيا لانتهاء هذه الأزمة، «بالتالي ده كان يتطلب مننا، إن احنا نضع كل السيناريوهات في الاعتبار، ومنها ولازم نقولها، إن يكون هناك سيناريو متشائم لطول أمد هذه الأزمة، بالتالي كان لازم نعيد صياغة كل سياساتنا النقدية والمالية، زي كل دول العالم ما عملت».

ماذا لو طال أمد هذا الصراع وتداعياته؟

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، «وضعنا سيناريو متشائم، عشان نتعامل مع السيناريو دائما المتشائم، ونقول (ماذا لو طال أمد هذا الصراع وتداعياته، وضغوطه على كل موارد وإمكانات العالم؟)، ومصر جزء لا يتجزأ من هذا العالم»، موضحًا أن المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي اجتمعوا لمناقشة الأزمة.