مدبولي: تعديل موازنة العام المالي المقبل لزيادة برامج الحماية الاجتماعية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك اجتماعات متتالية، بناء على المتغيرات الكبيرة جدًا حول العالم، «احنا كنا قدمنا مقترح لمشروع الموازنة للعام المالي القادم الجديد، عرضناها قدام الرئيس، لكن مع المستجدات اللي تمت، كان توجيهات الرئيس بإعطاء الأولوية القصوى للحماية الاجتماعية للمواطنين، في خلال هذه الفترة من الأزمة».

زيادة مخصصات الدعم النقدي والعيني

وأضاف «مدبولي»، خلال المؤتمر الصحفي: «بناء على تلك التوجيهات، قامت وزارة المالية بتعديل موازنة العام القادم، لإتاحة مساحة أكبر للبعد الاجتماعي، لاستيعاب الأسعار المرتفعة للسلع الغذائية والأساسية، ولبرامج الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات الدعم النقدي والعيني، مع زيادة المرتبات والمعاشات اللي احنا الحقيقة كنا قلناها».