عامر: سيطرنا على معدلات التضخم في السنوات الأخيرة.. والفائدة لم ترتفع منذ 2017

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنّ مصر سيطرت على معدلات التضخم في السنوات السبع الماضية، حيث بلغت 3.5% لفترات طويلة، ولم ترفع أسعار الفائدة منذ عام 2017، ومنحت الدولة المصرية أسعار فائدة مدعمة لقطاعات الصناعة والمقاولات والسياحة.

وأضاف عامر، في مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن التضخم في مصر أصبح مستوردا من الخارج ليس نتيجة لأي شيء في السياسات الداخلية، فزادت أسعار المنتجات خارجيا وهو ما ينطبق على أسعار الشحن أيضا، وبدأت الأسعار ترتفع، وبالتالي كان لزاما على لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، أن تتعامل مع هذه الزيادات بتقليل سيولة الجنيه المصري في الأسواق عن طريق زيادة أسعار الفائدة وتشجيع المدخرين على الادخار.

30 مليون مصري لديهم شهادات استثمار

وتابع: «البنوك المصرية أصدرت شهادة بـ18%، لأن نحو 30 مليون عميل يستخدمون شهادات الاستثمار، وبالتالي كانت الزيادة خطوة طيبة وطلبها المجتمع المصري»، مشددًا على أن السياسة النقدية المصرية تظل تعكس التطورات العالمية والدولية.

الحفاظ على السيولة من النقد الأجنبي

وأكد: «هدفنا الحفاظ على موارد مصر والسيولة من النقد الأجنبي قبل الأسعار حتى نوفر السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطن المصري، وكان مطلوبا منا أن نخزن القمح، وبالفعل أصبح يكفي عددا كبيرا من الأشهر، واستفدنا من هذه الأوضاع في تقوية وضعنا النقدي الأجنبي، ومن المهم أيضا أن نحافظ على قنوات الاستثمار الأجنبي».

زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 31 مليار دولار

وأوضح: «عندما صححنا أوضاع أسعار العملة في عام 2016، زادت تحويلات المصريين بالخارج من 12 مليار دولار إلى 31 مليار دولار في السنة، وهو ما يسهم في تلبية احتياجات الدولة المصرية من التنمية».