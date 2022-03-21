مدبولي: رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 إلى 15 ألف جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه جرى رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه.

إجمالي الإعفاء الضريبي سيصل لـ30 ألف جنيه

وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده منذ قليل: « دي ببساطة شديدة عشان المواطن يفهمه، بقى النهاردة كان الإجمالي اللي يخضع لإعفاء ضريبي من دخل المواطن 24 ألف جنيه في السنة، بهذا القرار وصل لـ30 ألف جنيه في السنة».

تخفيف الأعباء عن المواطنين

وتابع: « معنى كده أن المواطن اللي مرتبه 2500 جنيه في الشهر، مش هيدفع أي ضرائب، وده جزء من مساهمة الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين».