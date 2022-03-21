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رئيس الوزراء: تبكير تطبيق زيادة المرتبات لـ1 أبريل المقبل

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محمود البدوي
07:37 م | الإثنين 21 مارس 2022
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بناء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الحكومة فقد تقرر: «تبكير تطبيق زيادة المرتبات اللي كانت مقررة للعام المالي المقبل 2022 – 2023، واللي كان المفترض أنه يبدأ تطبيقها من 1 يوليو المقبل، لتبدأ من 1 أبريل المقبل».

تبكير تطبيق زيادة المرتبات

وأضاف «مدبولي»، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده منذ قليل: «هنبدأ بدري 3 شهور، وده الحقيقة بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة حوالي 8 مليار جنيه».

تطبيق الزيادة 1 أبريل

وتابع:«بدل ما كانت الزيادة هتطبق اعتبارًا من 1 يوليو، هتطبق اعتبارًا من 1 أبريل».

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بقلم محمود البدوي