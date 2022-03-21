رئيس الوزراء: تبكير تطبيق زيادة المرتبات لـ1 أبريل المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بناء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الحكومة فقد تقرر: «تبكير تطبيق زيادة المرتبات اللي كانت مقررة للعام المالي المقبل 2022 – 2023، واللي كان المفترض أنه يبدأ تطبيقها من 1 يوليو المقبل، لتبدأ من 1 أبريل المقبل».

تبكير تطبيق زيادة المرتبات

وأضاف «مدبولي»، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده منذ قليل: «هنبدأ بدري 3 شهور، وده الحقيقة بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة حوالي 8 مليار جنيه».

تطبيق الزيادة 1 أبريل

وتابع:«بدل ما كانت الزيادة هتطبق اعتبارًا من 1 يوليو، هتطبق اعتبارًا من 1 أبريل».