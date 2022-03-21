مدبولي: قادرون على اجتياز الأزمة غير المسبوقة التي تواجه العالم أجمع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في رسالته للشعب المصري، إن الدولة قادرة على اجتياز هذه الأزمة غير المسبوقة الذي يواجهها العالم أجمع الفترة الحالية وهي الأزمة الأوكرانية الروسية.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، «وزي ما وفقنا ربنا سبحانه وتعالى من قبل في التعامل في الأزمات السابقة ومنها طبعا جائحة كورونا، إحنا النهارده الحقيقة بمتابعة يومية من القيادة السياسية للحكومة ولكل المؤسسات نتخذ كل الخطوات اللي من شأنها إن إحنا نعرف إزاي ندير هذه الأزمة ونتعامل معاها».

سيناريوهات مختلفة للتعامل مع هذه الأزمة

وتابع: «حاطين كل السيناريوهات المختلفة لهذه الأزمة للتعامل معاها، لكن الأهم بالتأكيد كلنا متفقين إن إحنا محتاجين هذه الفترة والأولوية القصوى لاستقرار أوضاع الاقتصاد المصري، فهو ضمان توافر كل السلع الأساسية والغذائية، وعدم تأثر سوق العمل في مصر بهذه التحديات، ويكون لدينا المرونة خلال الفترة المقبلة للتعامل مع هذه الأزمة حتى تنتهي بإذن الله».

مدبولي يطمئن المصريين

وطمأن رئيس مجلس الوزراء المصريين، بأنه بمجرد انتهاء هذه الأزمة مهما طالت أو قصرت ستكون لدينا خطط لسرعة التعافي والخروج من هذه الأزمة والعودة للأوضاع الاقتصادية المستقرة، بدعم ودعاء كل المصريين وتعاونهم كشعب وقيادة وحكومة، مؤكدا الاستمرار في المضي قدما لتنمية بدلنا الحبيب مصر.