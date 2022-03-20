الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع باكستان لمواجهة التحديات المشتركة

التقى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية الباكستاني، مخدوم شاه محمود قريشي، أثناء زيارته إلى باكستان، رابع محطات جولته الآسيوية، حيث بحث الوزيران مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

التعاون المصري الباكستاني

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنّ الوزير شكري استهل اللقاء بالإشادة بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان خلال 2021، وهو ما انعكس في زيارة وزير الخارجية الباكستاني إلى مصر في فبراير 2021، وعقد فعاليات الجولة التاسعة من المشاورات السياسية بين البلدين بالقاهرة في مارس 2021، وما تبع ذلك من زيارات متبادلة بين الجانبين، مؤكدا حرص مصر على دفع مجالات التعاون الثنائي على الأصعدة كافة، بما يحقق تطلعات الشعبيّن الصديقين، ويُعزز قدرة مصر وباكستان على مواجهة التحديات المشتركة.

وأوضح السفير أحمد حافظ، أنّ الوزيرين أعربا عن تطلعهما إلى استمرار التواصل الوثيق وتبادل الزيارات على جميع المستويات المختلفة، للتشاور والتنسيق المستمر سواء على الصعيد الثنائي أو في المحافل الدولية.

القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

ومن ناحية أخرى، أوضح المتحدث باسم الخارجية، أنّ الوزيرين استعرضا خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما أعرب الوزير شكري عن التقدير إزاء استضافة باكستان للدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المقرر عقدها بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد يوميّ 22 و23 مارس الحالي، مع التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين في إطار المنظمة فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المتبادل.