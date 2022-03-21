تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال.. «شجع الفراعنة وأنت في بيتك»

تتجه الأنظار، يوم الجمعة المقبل، إلى ستاد القاهرة الدولي حيث تقام مباراة مهمة بين الفراعنة وأسود التيرانجا، وسط آمال الجمهور؛ لتحقيق الفوز والصعود إلى كأس العالم وحسم اللقاء بنتيجة إيجابية تضعه على طريق متقدم للتأهل قبل مباراة الإياب، وأقبل الكثيرون على شراء التذاكر منذ فتح باب الحجز، بينما يبحث آخرون عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال لمشاهدة اللقاء من المنزل.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 المقامة في قطر.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وتذيع مجموعة قنوات «بي إن سبورتس» العديد من المباريات، وتعد القناة المالكة الحصرية لبث مباريات تصفيات كأس العالم قطر 2022، ومن المقرر أن يُذاع هذا اللقاء على قناة beIN Sports HD 3 وفق ما تم الإعلان عنه.

تردد قناة beIN Sports HD 3

التردد (ميجا هرتز): 11054

معدّل استقطاب الموجة: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة ارسال البث: DVB-S2

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي On Time Sport

ومن ضمن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال، أعلنت قناة تايم سبورت إذاعة المباراة عبر بثها الأرضي كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

تردد القناة الثانية الأرضية «Althanya»

التردد 12053

استقطاب: أفقي

ومعدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6

جودة SD

وهذا اللقاء مهم للجمهور المصري خاصة، حيث ينتظر محبو الفراعنة فوز المنتخب للصعود إلى كأس العالم وتحقيق نتائج إيجابية عكس ما حدث في عام 2018، بالإضافة إلى تعويض الخسارة أمام السنغال في مباراة كأس أمم أفريقيا الماضية وخسارة اللقب القاري بعد فوز السنغال بركلات الجزاء الترجيحية.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة حددت عدد حضور المشجعين وهو 60 ألف لمباراة مصر والسنغال، بالمرحلة الفاصلة لتصفيات كأس العالم قطر 2022.