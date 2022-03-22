دراما رمضان 2022.. تفاصيل شخصية هنا شيحة في مسلسل راجعين يا هوى

تشارك الفنانة هنا شيحة في مسلسل راجعين يا هوى بطولة الفنان خالد النبوي، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2022.

شخصة نور في مسلسل راجعين يا هوى

وتجسد هنا شيحة خلال أحداث المسلسل دور فريدة وهي الحبيبة القديمة لبليغ أبو الهنا الذي يقوم بدوره خالد النبوي، ورغم انتهاء قصتهما إلا أنها تظل حبيسة الماضي.

وكانت شيحة أعربت عن سعادتها البالغة بالمشاركة في العمل والتعاون الأول مع خالد النبوي خلال مداخلة هاتفية سابقة في برنامج مساء dmc مع الإعلامي رامي رضوان، كما أشارت إلى حبها لشخصية فريدة التي تجسدها، موضحة أنها لا تمتلك الوعي الكافي لمعرفة أن حبها لبليغ قد انتهى.

أحداث راجعين يا هوى

وتدور أحداث العمل حول أحد رجال الأعمال يدعى بليغ أبو الهنا يفقد كافة أمواله وأعماله في أوروبا بسبب الديون، فيعود مرغما إلى مصر، وبعد عودته يجد نفسه مسئول عن لم شمل عائلته، كما يتعرف على الدكتورة النفسية ماغي التي تربطه بها علاقة عاطفية وتقوم بدورها نور اللبنانية، بالإضافة إلى تذكر حبيبته القديمة فريدة.

أبطال العمل

يقوم ببطولة المسلسل عدد كبير من النجوم وهم خالد النبوي، نور اللبنانية، أنوشكا، وفاء عامر، هنا شيحة، أحمد بدير، إسلام جمال، نور خالد النبوي، وغيرهم من الفنانين، ويعد العمل مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، كما قام بكتابة السيناريو والحوار محمد عبد المالك، وأخرج العمل محمد سلامة.

قنوات عرض مسلسل راجعين يا هوى

يعرض مسلسل راجعين يا هوى خلال أيام شهر رمضان الكريم على شاشة قناتيوDMC و CBC، فضلا عن عرضه عبر منصتي شاهد الإلكترونية ، وWatch it.