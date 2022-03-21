جدول زيادة المرتبات 2022.. الدرجة الممتازة 8700 جنيه

جدول زيادة المرتبات 2022 لن يتغير بعدما بكّرت الحكومة المصرية موعد زيادة الرواتب والأجور وزيادة الحد الأدنى للأجور 3 أشهر؛ ليبدأ للتطبيق في شهر أبريل المقبل بدلًا من التطبيق في شهر يوليو موعد انطلاق الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2022-2023.

وأعلن مجلس الوزراء، اليوم، في مؤتمر صحفي تبكير موعد تطبيق زيادة المرتبات التي كان مقررة خلال بداية العام المالي الجديد؛ لتنطلق الزيادات الجديدة في شهر أبريل.

جدول زيادة المرتبات 2022 يتضمن بعد رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه بعد قرار مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021 بحيث لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 2700 جنيه للدرجة السادسة.

جدول زيادة المرتبات 2022.. 8700 جنيه للدرجة الممتازة

جدول زيادة المرتبات 2022 يتضمن وصول الدرجة الممتازة إلى 8700 جنيه بينما تصل الدرجة العالية إلى 6300 جنيه في حين تصل درجة المدير العام نحو 5100 جنيه بينما تصل الدرجة الأولى 4500 جنيه.

جدول زيادة المرتبات 2022 يضمن أيضا حصول العاملين والموظفين من أصحاب الدرجة الثانية على 3900 جنيه بينما يصل الحد الأدنى للأجور بالنسبة للدرجة الثالثة نحو 3420 جنيه بينما يحصل أصحاب الدرجة الرابعة على 3180 جنيه.

جدول زيادة المرتبات 2022 تمكن أصحاب الدرجة الخامسة من الحصول على 2940 جنيه في حين يحصل أصحاب الدرجة السادسة والأخيرة من الموظفين والعمال بالجهاز الإداري للدولة 2700 جنيه وهو ما يعادل الحد الأدنى للأجور.

5 ملايين موظف يستفيد من الزيادات

يستفيد من جدول زيادة المرتبات 2022 أكثر من 5 ملايين موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة بالإضافة إلى العاملين في الهيئات الاقتصادية والخدمية إلى جانب العاملين بشركات قطاع الأعمال العام الذي يصل عددهم إلى أكثر من 250 ألف عامل وموظف.