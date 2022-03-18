مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18-3-2022 في محافظات مصر

كلما اقترب شهر رمضان الكريم، يحرص المسلمون على متابعة مواقيت الصلاة، حرصا منهم على أداء فريضة الصلاة في مواعيدها، كما يحرصون على مطالعتها بشكل يومي لمعرفة وقياس عدد ساعات الصوم خلال أيام شهر رمضان الكريم.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وحرصا من بوابة «الوطن» على متابعة ما يبحث عنه المتابعون والقراء، نوضح لهم من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في جميع محافظات مصر، فضلا عن مواعيد الصلاة في البلدان والدول العربية اليوم الجمعة الموافق 18 مارس، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، التي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر: الساعة 04:35

أذان الظهر: الساعة 12:03

أذان العصر: الساعة 03:29

أذان المغرب: الساعة 06:05

أذان العشاء: الساعة 07:22.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: الساعة 04:39

أذان الظهر: الساعة 12:09

أذان العصر: الساعة 03:35

أذان المغرب: الساعة 06:10

أذان العشاء: الساعة 07:28

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

أذان الفجر: الساعة 04:35

أذان الظهر: الساعة 12:04

أذان العصر: الساعة 03:30

أذان المغرب: الساعة 06:06

أذان العشاء: الساعة 07:24

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر: الساعة 04:37

أذان الظهر: الساعة 12:03

أذان العصر: عند الساعة 03:29

أذان المغرب: الساعة 06:05

أذان العشاء: الساعة 07:21

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر: الساعة 04:36

أذان الظهر: عند الساعة 12:01

أذان العصر: الساعة 03:27

أذان المغرب: الساعة 06:03

أذان العشاء: الساعة 07:18

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: الساعة 04:33

أذان الظهر: الساعة 11:57

أذان العصر: عند الساعة 03:22

أذان المغرب: الساعة 05:59

أذان العشاء: الساعة 07:12

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وفيما يلي مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية، بحسب موقع هيئة المساحة.

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

أذان الفجر: الساعة 05:11

أذان الظهر: الساعة 12:31

أذان العصر: الساعة 03:56

أذان المغرب: الساعة 06:33

أذان العشاء: الساعة 08:03

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

أذان الفجر: الساعة 05:10

أذان الظهر: الساعة 12:30

أذان العصر: الساعة 03:55

أذان المغرب: الساعة 06:32

أذان العشاء: الساعة 08:02