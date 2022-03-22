«البحوث الزراعية» يوضح طريقة تلقيح النخيل خلال المرحلة المقبلة

أكد المعمل المركزي لبحوث النخيل التابع لمركز البحوث الزراعية على أهمية تلقيح النخيل في حياة النبات لإنتاج محصول جيد، موضحا أنه عبارة عن انتقال حبوب اللقاح من الأزهار المذكرة إلى الأزهار المؤنثة أو من الأغاريض المذكرة إلى الأغاريض المؤنثة.

ما أهمية تلقيح النخيل في إنتاج البلح؟

أكد المعمل في تقرير له، أنه بدون إجراء عملية التلقيح في النخيل لا يعطي إنتاج وقد يفقد الإنتاج بنسبة 100%، أما عن مواعيد إجراء عملية التلقيح، فإن الموعد الأمثل بعد تفتح الأغاريض المؤنثة بـ3-4 أيام.

متى يتم تلقيح النخيل؟

أكد المعمل أن التوقيت الأمثل لإجراء عملية التلقيح خلال اليوم، فهو يبدأ عملية التلقيح من (الساعة 9 ص :12 ظهرا) أما عن درجة الحرارة المثلى لإجراء عملية التلقيح فتتراوح من (25-27 مئوي).

نصائح مهمة لتلقيح النخيل

أكد المعمل المركزي للنخيل أنه ولا يفضل إجراء التلقيح في الصباح الباكر المليئ بالشبورة أو الرطوبة، وأثناء هبوب الرياح الساخنة، وأثناء سقوط الأمطار.

طرق التلقيح في نخيل البلح

هناك طرق طبيعية لتلقيح النخيل وذلك عن طريق الرياح وهي غير مفضلة، كما يمكن التلقيح الآلي في المزارع الكبيرة وذلك في حالة عدم توفر العمالة، أما التلقيح اليدوي فهو الأفضل طرق التلقيح.

خطوات التلقيح اليدوي يتم ذلك عن طريق تجهيز الشماريخ الذكرية بمعدل (5-7 شماريخ) لكل أغريض مؤنث أو كوز أو عرجون وذلك في حالة الأصناف قليلة الإنتاج، أما في حالة الأصناف عالية الإنتاج يزداد العدد عن ذلك وقد يصل إلى 20 شمروخ ذكري لكل أغريض مؤنث.

كيفية تلقيح النخيل

يبدأ العامل بفتح الكوز المؤنث ثم يتم التعفير بالشماريخ الذكرية، وبعد ذلك يتم ربط الشماريخ الذكرية داخل الكوز برباط خفيف، وهكذا يتم ذلك في باقي الأغاريض المؤنثة.

في سياق آخر أعلن المعمل المركزي للنخيل التابع لمركز البحوث الزراعية عن تنظيم ورشة عمل تحت عنوان الممارسات الزراعية الجيدة لبعض الأصناف العربية لنخيل التمر المنزرعة في مصر وذلك في الفترة من 27 إلى 28 مارس 2022.

وقال الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي للنخيل، إن هذه الورشة سوف تقام تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وتتناول عدة محاور وهي الممارسات الأرضية الأصناف العربية تحت الظروف المصرية وأيضا خدمة رأس النخلة ومعاملتها تحت الظروف المصرية وطرق جمع الثمار وتأثيرها على جودة المحصول والمواصفات القياسية الدولية للثمار وكيفية الوصول إليها تحت الظروف المصرية والطرق المختلفة لمكافحة الأمراض والحشرات في المحصول.