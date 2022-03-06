بالكروشيه وخوص النخيل.. الحاجة «ليلى» تزين معرض ديارنا بالمنتجات النوبية

تغزل الكروشيه، وسط منتجاتها من الخرز، والمزروعات الأسوانية، والمنتجات الجلدية المطرزة بخوص النخيل، يملؤها الحماس وهي تستقبل الزائرين بوجهها الصبوح، تجلس الحاجة «ليلى» لتقدم للزائرين لمسة من عطور النوبة التي تصنعها بنفسها عطورا وبخورا في أجنحة النوبة، التي تم اختيارها ضيف شرف الدورة الحالية من معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية.

في جناح ليلى، ستشعرك ألوان النوبة وحب «ليلى» للعمل وفنها في البيع، بالدفء والبهجة معا، وربما كان هذا سبب إقبال الكثير من الفتيات اللاتي تقوم بتدريبهن على أن يتعلمن منها لضم أنواع الخرز المختلفة، لصناعة العقود بأحجامها وأشكالها، والشنط، وأيضا الأساور وغيرها.

تتميز الحاجة «ليلى» بأنها تطور من منتجاتها، مستفيدة من دورات تدريبية تنظمها بعض الجمعيات لصناعة منتجات الجلد الطبيعي المطرزة بخوص النخيل الأسواني، لتطور منتجها من الخوص الذي تعلمته عن أمها وجدتها.

تشترى الحاجة ليلى مستلزماتها من الخرز بكل أحجامه والجلد الطبيعي من القاهرة، لأن أسعارها أكثر ارتفاعا في أسوان، وتصنع من الجلد الطبيعي الشنط الصغيرة والبورتوفيه، وتطرزها بيدها بالخوص، ليجمع المنتج النهائي بين أشكال وألوان فنون النوبة وبين التجديد الذى يطلبه السوق.

«طاقية بكار» وشنط كروشيه كبيرة

تبيع الحاجة ليلى «طاقية بكار» الكروشيه القطن، وشنط كروشيه كبيرة، مصممة بألوان الحاجة ليلى.

في جناح النوبة بمعرض «ديارنا» ستجد مشروبات رمضان من الأبريه، الكركديه، التمر هندي، بلح سكوتي أسواني، والسبع توابل للحم، وكزبرة، فلفل أسود، كمون، شطة، بهارات، ملوخية ناشفة، الفول الأسواني، وأيضا زيت الزيتون الأسواني، والصابون والدهانات والبخور.

ديارنا فتح باب رزق لناس كثير من أسوان

تقول الحاجة ليلى لـ«الوطن»: «معرض ديارنا في القاهرة، يفتح باب رزق لناس كثير من أسوان جايبة شغلهم معاي، ومنتظرين أرجع برزق أولادهم، لكن كمان بكون فرحانة عشان باشترى الخامات اللي محتاجاها، وبقابل ناس كثير من محافظات كثير، وبنتعلم من بعض حاجات كثيرة، والناس بتكون مستنية شغل النوبة وأسوان خصوصا مع الأعياد وقرب رمضان».

معرض «ديارنا» يستمر حتى غد

من جانبها، أكدت وزارة التضامن أن معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية فتح أبوابه بالقاهرة، للمرة الثالثة هذا العام، ويستمر حتى غد الموافق 7 مارس الحالي بكايرو فيستيفال مول بالقاهرة الجديدة، بفرص كبيرة للتخفيضات ولهدايا عيد الأم ولاستعدادات رمضان من الديكور والمشروبات والمأكولات النوبية والسيناوية.