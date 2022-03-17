أكبر منتج عالمي لـ«زيت النخيل» يقر زيادة قياسية برسوم التصدير

قررت إندونيسيا رفع قيود التصدير على منتجات زيت النخيل، مقابل زيادة قياسية لرسوم التصدير، وذلك بعد أسبوع من صدمة أكبر مصدر لزيت الطعام في العالم من خلال تشديد قيودها.

أكثر من ضعف الرسوم السابقة

وقال وزير التجارة الإندونيسي محمد لطفي، اليوم الخميس، إن إندونيسيا سترفع قيود التصدير، مقابل رفع سقف ضريبة وجباية تصدير زيت النخيل، من 375 دولارًا للطن كحد أقصى إلى 675 دولارًا للطن، وتطبيق الحد الأقصى للضريبة عندما تصل الأسعار إلى 1500 دولار للطن، معتبرين أن هذه هي آلية السوق للحفاظ على استقرار العرض للمواطنين.

وطلبت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا من الشركات بيع 30% من صادراتها المخططة من زيت النخيل الخام أو الأوليين في الداخل، ارتفاعًا من 20% التي فُرضت في يناير، بموجب ما يسمى بالتزام السوق المحلي (DMO) الذي يهدف إلى ضمان توفير المنتج في السوق المحلي وسط ارتفاع أسعار زيت الطهي.

ارتفاع الطلب وضعف الإنتاج

وارتفعت الأسعار العالمية لزيت النخيل الخام، الذي تستخدمه إندونيسيا للطهي، إلى مستويات قياسية هذا العام، وسط ارتفاع الطلب وضعف الإنتاج من كبار المنتجين إندونيسيا وماليزيا.

وقيّدت إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل، الأسبوع الماضي، الصادرات لأول مرة بعد ارتفاع أسعار زيت الطهي- المصنوع من زيت النخيل الخام المكرر- بأكثر من 40% في بداية العام وسط ارتفاع الأسعار العالمية.

وألغت إندونيسيا هذا الأسبوع سقف أسعار زيت الطهي المعبأ مع تقديم دعم لزيت الطهي السائب، وأصدرت تصاريح تصدير 3.5 مليون طن من زيت النخيل ومنتجاته المكررة في الثلاثين يومًا الماضية.